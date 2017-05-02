Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü isimler, bu yıl dördüncü defa düzenlenecek olan Wings For Life Dünya Koşusu için çağrı yaptı. Oyuncular Müjde Uzman ile Ayşe Tolga, sunucular Merve Toy ve Tanem Sivar gibi isimler katılım ve bağışa destek için hazırlanan tanıtım filminde bir araya geldi. Koşu, 24 ülke ile aynı anda 7 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleşecek. İzmir ayağına katılamayanlar ise İstanbul Belgrad Ormanı’nda yapılacak App Run’a katılarak ya da Wings For Life uygulamasını akıllı telefonlarına indirip diledikleri yerde koşarak bu global hareketin bir parçası olabilecekler. Dünyada ve Türkiye’de sayıları milyonları bulan omurilik felçlileri için yapılan çalışmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen, formatıyla dünya üzerindeki hiçbir yarışa benzemeyen ve şu ana kadar 17 milyon avro toplamayı başaran organizasyonun Türkiye ayağına birçok ünlü isim destek veriyor. Bu koşunun Türkiye’deki elçileri, yarışın hedefini anlatan tanıtım filminde “Koşamayanlar için koşuyoruz” mesajını verdi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, engelli sporcular Enes Günel ve Bahattin Hekimoğlu, oyuncu Müjde Uzman ile Ayşe Tolga, sunucu Tanem Sivar ve Merve Toy, Survivor eski şampiyonu Merve Oflaz, fitness eğitmeni Murat Bür ile Red Bull sporcuları Yağız Avcı ve Ahmet Arslan bu global hareketi daha fazla kişiye duyurmak için çalışıyor.