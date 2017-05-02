Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkücü Mahmut Tuncer, eşi Işıl Tuncer ve kızı Gizem Tuncer ile geçen akşam Etiler Sarıhan'da görüntülendi.

KIZIYLA İLK KEZ YAN YANA

Çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecileri karşısında gören Mahmut Tuncer objektiflerin karşısına geçerek poz verdikten sonra kızı Gizem'i muhabirlere tanıttı.

"KIZIM GİZEM İLE TANIŞIN"

Mahmut Tuncer, ''Kızım Gizem ile tanışın yakında albüm yapacağız ona'' şeklinde konuştu. Mahmut Tuncer, basın mensuplarına iyi akşamlar dedikten sonra kızı Gizem Tuncer'in kullandığı araç ile evlerinin yolunu tuttu.



İşte Mahmut Tuncer'in güzeller güzeli kızı;