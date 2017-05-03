Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik programları hakkında çıkan KHK ile gergin günler yaşayan deneyimli sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından ayağının şişmiş halini paylaştı.



"KIRIK MI, ÇATLAK MI, BAHİSLERE AÇACAĞIM"

Ünlü sunucu paylaşımına "Sizce bu kırık mı, çıkık mı, çatlak mı? Doktara gidiyorum. Bahislere açığım" notunu düştü.

"ÇATLAK DİYENLER KAZANDI"

Bir süre takipçilerinin yorumlarını alan Akgül, Instagram hesabından ayağında sargıyla çekilmiş başka bir fotoğrafını paylaştı. Akgül paylaşımına "Sağ bileği çatltmışım... Çatlak diyenler kazandı. 3 hafta alçı... Ama bale ve futbol hayatım sekteye uğradı... Sevgili arkadaşım Deniz Algün'e teşekkürler... Ortopedistlerin kralı..." notunu ekleyerek akıllardaki soru işaretini giderdi.