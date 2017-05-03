20 yıldır pek çok albüm yapan ve her dönem konuşulmayı başaran Candan Erçetin şimdilerde Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri veriyor. (Güneş)
Candan Erçetin öğretmenliğe geri döndü
03.05.2017 - 08:47 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptığı dönemde müzik albümü yaparak şöhreti yakalayan Candan Erçetin kariyerine yine öğretmen olarak devam ediyor.
Etiketler : Candan Erçetin,
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