Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yıldır pek çok albüm yapan ve her dönem konuşulmayı başaran Candan Erçetin şimdilerde Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri veriyor. (Güneş)