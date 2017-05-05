ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Muşlu İbrahim, şivesi ve doğallığı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Başarılı bir performans sergileyen sosyal paylaşım sitelerinde de izlenme rekorları kırıyor.
Milyoner'de şivesiyle gönülleri fetheden yarışmacı
05.05.2017 - 08:28 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Muşlu İbrahim, sempatik tavırları ve şivesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Muşlu İbrahim, şivesi ve doğallığı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
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