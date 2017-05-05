Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Muşlu İbrahim, şivesi ve doğallığı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Başarılı bir performans sergileyen sosyal paylaşım sitelerinde de izlenme rekorları kırıyor.

