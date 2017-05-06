Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Özen, Kasım 2016’da DMC ile imzaladığı yeni proje sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini Instagram hesabından duyurdu. Özen, “Çoğunlukla yurt dışında olmam ve zamanlama ile teknik sebeplerden dolayı projeden affımı istedim” diye belirtti. DMC Genel Müdürü Samsun Demir ile ortak karar aldıklarını, dostluklarının da devam ettiğini takipçileriyle paylaşan Özen, her iki taraf için de hayırlısını diledi.