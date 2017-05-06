Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan ve önümüzdeki yıl sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones dizisinde (Taht Oyunları) heyecan verici gelişmeler var. HBO’nun, reyting rekorları kıran dizinin evrenini genişletmek üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacağı konuşuluyor. The Guardian’ın haberine göre; senaristlerin bile oluşturulduğu spin-off bölümleri için çalışmalar başladı.

Spin-off, bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek anlamına geliyor.