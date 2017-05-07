Onur Saylak'la boşanacağı konuşulan Tuba Büyüküstün, iş hayatında da sıkıntı yaşıyor. İddiaya göre güzel oyuncu, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a sonunda patladı! Tatlıtuğ'un dizi setine sürekli geç gelmesinden dolayı yaka silktiği iddia edilen Büyüküstün, geçtiğimiz gün de rol arkadaşını bekleyince öfkeden deliye döndü.Daha önce defalarca ünlü oyuncuyu çekimler için bekleyen Büyüküstün, konuşulanlara göre setten ayrılıp "Gelince haber verirsiniz" dedi. Tatlıtuğ'un 12'deki çekimlere 3 saat geç gitmesi gerginliği daha da tırmandırdı. Set ekibinin de "Böyle giderse dizi erken final yapar" diye konuştuğu öğrenildi.
Cesur ve Güzel setinde büyük kriz
07.05.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuba Büyüküstün’le Kıvanç Tatlıtuğ arasında sete geç kalma krizi yaşandı. Tatlıtuğ’u dizi setinde 3 saat bekleyen güzel oyuncu, öfkeden deliye döndü. Ekibe resti çeken Büyüküstün, seti terk etti
Onur Saylak'la boşanacağı konuşulan Tuba Büyüküstün, iş hayatında da sıkıntı yaşıyor. İddiaya göre güzel oyuncu, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'a sonunda patladı! Tatlıtuğ'un dizi setine sürekli geç gelmesinden dolayı yaka silktiği iddia edilen Büyüküstün, geçtiğimiz gün de rol arkadaşını bekleyince öfkeden deliye döndü.Daha önce defalarca ünlü oyuncuyu çekimler için bekleyen Büyüküstün, konuşulanlara göre setten ayrılıp "Gelince haber verirsiniz" dedi. Tatlıtuğ'un 12'deki çekimlere 3 saat geç gitmesi gerginliği daha da tırmandırdı. Set ekibinin de "Böyle giderse dizi erken final yapar" diye konuştuğu öğrenildi.
Etiketler : Cesur ve Güzel seti,Tuba Büyüküstün,kıvanç tatlıtuğ,
471215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/471215.aspx
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