Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Metin Arolat’la çalışan oyuncu, Sabah 09.00’dan gece 03.00’e kadar mekanda kaldı. Çıkışta muhabirlerle ayak- üstü sohbet eden Evcen, “Yorucu bir gündü. Burak beni evde bekliyor, o da setten geldi” dedi.

Milliyet- Emrah Akçaay