Yönetmen Metin Arolat’la çalışan oyuncu, Sabah 09.00’dan gece 03.00’e kadar mekanda kaldı. Çıkışta muhabirlerle ayak- üstü sohbet eden Evcen, “Yorucu bir gündü. Burak beni evde bekliyor, o da setten geldi” dedi.
Milliyet- Emrah Akçaay
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Yönetmen Metin Arolat’la çalışan oyuncu, Sabah 09.00’dan gece 03.00’e kadar mekanda kaldı. Çıkışta muhabirlerle ayak- üstü sohbet eden Evcen, “Yorucu bir gündü. Burak beni evde bekliyor, o da setten geldi” dedi.
Milliyet- Emrah Akçaay
Etiketler : Fahriye Evcen,magazin haberleri,