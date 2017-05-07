Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy’dan oluşan ‘Dünya Güzellerim’ programının sunucuları, Afrika’ya doğru yola çıktı. Yedi kişilik teknik ekiple Atatürk Havalimanı’nda buluşan ünlüler, yanlarında onlarca bavul getirince zor anlar yaşandı. Ersoy 40, Soyman 15, Alkan ve Esmersoy’sa beş bavuluyla dikkat çekti. THY’nin 32 bin TL ek bagaj ücreti istemesi üzerine yapımcı devreye girerek, 5 bin dolar (17 bin 500 TL) ödedi.

Uçuşa bir saat kala alana giden Diva, yerlere kadar uzanan siyah bir elbise tercih etti. Mor bir kıyafet giyen Soyman, ekibin en şık üyesiydi. Şarkıcı, bavullarına mor kurdeleler taktı. Esmersoy eşofmanla yola çıkarken, Alkan uzun yolculuğa rağmen topuklu ayakkabılarından vazgeçmedi. Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğiniyse Mustafa Kotan’ın üstlendiği projenin çekimleri Hindistan, Nepal ve Vietnam’da yapılacak.