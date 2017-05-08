Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eser Yenenler'in evinden sabaha doğru ayrılan ve aynı evde Murat Boz'la vakit geçirdikleri şeklinde basında yer alan İşte Benim Stilim yarışmacıları Candan kardeşlerden Bahar Candan, Murat Boz'la görüştüklerini yalanlamadı.

EĞLENCE MEKANINDAN ESER'İN EVİNE GEÇTİLER

Şarkıcı Murat Boz ve komedyen Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ve Özge Bitmez ile gece eğlenmeye gitti. Önce bir mekanda eğlenen grup, ardından da Eser Yenenler'in evine geçti. Bir süredir Aslı Enver ile doludizgin bir aşk yaşayan Murat Boz, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberlerin görüldüğü gibi olmadığını orada kalabalık bir grupla eğlendiklerini söyledi.



İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Murat Boz ve Aslı Enver arasında bir sorun olduğu bir dönem konuşulmuştu. Ama çift, sosyal medyada paylaştıkları video ile bu durumu yalanlamış ve ilişkilerine devam ettiklerini göstermişti.



BAHAR CANDAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TV 8'de İşte Benim Stilim adlı bir Yarışma programında yarışan Bahar Candan ise ilk kez konuştu. Kanal D magazin'e konuşan Bahar Candan, Murat Boz'la görüştüğü iddialarını yalanlamadı.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPMADI

Kanal D adına Rıza Esendemir'in ulaştığı Bahar Candan çok detaylı açıklama yapmadı. Kanal D magazin sunucusu Asena Atalay, görüşmenin ses kaydının olduğunu, ancak Bahar Candan'ın izni olmasına rağmen yayıncılık ilkeleri gereğince kaydı yayınlayamayacaklarını aktardı.