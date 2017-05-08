Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Bodrum Masalı’ dizi ekibi, Rixos Premium Bodrum’un düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ partisine katıldı. 500 davetlinin yer aldığı gecede Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe zeybek şovu yaparken, Şevval Sam ve Dilan çiçek Deniz de şarkılar söyledi. Sahne öncesi konuşan Sam, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Tabiatın içinde olmayı tercih ettiğini anlatan şarkıcı, “Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum’a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu” dedi.

Geceye katılan isimlerden Nejat İşler de altı yıl önce Bodrum’a yerleşmişti. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, “Bodrumlu olduğum için evimde çalışıyor gibi hissediyorum, çok rahatım” dedi. Dişlerini çektirdiğini söyleyen İşler, “Şişin inmesi lazım. Damar yolundan antibiyotik alıyorum. O yüzden biraz erken gideceğim” diye konuştu.