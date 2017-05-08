Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 8 Mayıs 2017 ödül oyununu kim kazanacak? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı. Haftanın iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllülerde moraller çok kötü. Ödül kazanamayan ve dokunulmazlıkları kaybeden Gönüllülerde gerilim son noktada. Ada dışına çıkamayan takımda sürekli tartışmalar oluyor.



Ünlülerde ise Survivor’ın başından bu yana en huzurlu günler yaşanıyor. Kazanılan ödüller ve ardından alına 2 dokunulmazlık ve böyle ada konseyi stresinin olmaması Ünlüler için büyük sevinç oluşturdu Ünlüler, bu akşamki ödül oyununu da kazanarak bu huzurun bozulmamasını istiyorlar.



Dün oynanan haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ilk turu alan Gönüllüler, acaba Gönüllüler geri mi dönüyor dedirtti ama Ünlüler müthiş bir geri dönüşe imza attılar ve önce ikinci turu ardından da final turunu alarak 2. dokunulmazlığı da kazanmış oldular. Bireysel dokunulmazlığı Gönüllülerden Volkan aldı ve Ada konseyinde Berna’nın adı çıktı. Salı günü kimin adaya veda edeceği belli olacak. Ama şimdi yarışmacılar bu akşam oynanacak ödül oyununa odaklandılar.



Bu akşam yarışmacıların büyük bir ödülle karşılaşacağı Alp’in “sizi buradan alıyoruz” sözlerinden anlaşıldı. Ayrıca yeni fragmanda uzun zamandır çok güzel bir sinerji yakalayan Ünlüler takımı benchinde Serhat ile Furkan’ın büyük bir tartışma yaşadığı görülüyor. Acaba bu tartışma ve sonrasında Serhat’ın sakatlanması oyunu ne şekilde etkileyecek hepsi bu akşam belli olacak. İşte o yeni bölüm fragmanı.