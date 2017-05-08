Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında 10 yıldır kendine yer bulan Rıza baba ve ekibinin hikayesinin anlatıldığı polisiye dizi 'Arka Sokaklar'a 3 yeni isim geliyor. Geniş kadrosuyla izleyicilerini kendisine bağlayan Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları diziye oldukça renk katacak gibi görünüyor.



3 YENİ İSİM KATILIYOR

Maceranın hız kesmeden devam ettiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'a ilerleyen bölümlerde üç yeni oyuncu katılacak.



KURTLAR VADİSİ'NİN KILIÇ'IYDI

Usta tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç 'Arka Sokaklar'ın sürpriz transferlerinden biri. Atilla Olgaç, son olarka 'Nizama Adanmış Ruhlar' isimli yapımda yer almıştı.

Kadir Polatçı'dan yeni isimlerden biri. En son fenomen dizi 'Kardeş Payı'nda rol almıştı.

Son olarak Uğur İzgi, ekibe dahil olan yeni isim olacak. Uğur İzgi Mazi Kalbimde Yaradır, Şefkat Tepe isimli yapımlarla izleyicinin dikkatini çekmişti.