Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri”, törenle verildi. MKM Attila İlhan Salonu’nda yapılan törende, sinema ödüllerinin “Dram” kategorisinde Şenay Gürler ve Caner Cindoruk en başarılı isimler oldu. “Komedi” kategorisinde Şebnem Bozoklu ve Zafer Algöz ödül aldı. Tiyatro ödüllerinde, Başak Kıvılcım Ertanoğlu “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu”, Celâl Kadri Kınoğlu “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödüllerini aldı. “Komedi, Kara Komedi ve Müzikal” dalında ise Tilbe Saran ve Yılmaz Sütçü, ödüle kavuşan isimler oldu. Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı da “Seçici Kurul Özel Ödülü” aldı.

ÇINARLAR UNUTULMADI

5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali gala ve ödül gecesiyle sona erdi. Türk sinemasının efsane isimlerinden usta oyuncu Yılmaz Gruda’ya ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’, Sinemanın Çınarları Ödülü ise Aytaç Arman’a verildi.

Bir milyon kişi seçti

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye Altın Palmiye Ödülleri, Zincirlikuyu’da bir oteldeki törenle sahiplerini buldu. Bir milyon 88 bin vatandaşın oylarıyla seçilen sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödüllerine kavuştu. Yılın sinema oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Serenay Sarıkaya; yılın dizi oyuncuları Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır; yılın tiyatrosu ‘Marko Paşa Müzikali’yle Süheyl-Behzat Uygur; yılın bestesi Emre Kaya ‘Aşk Diye Soludum’; yılın şairi Ahmet Selçuk İlkan; yılın belediyeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Nihat Çiftçi; Sur İlçesi Belediye Başkanı Bilâl Özkan seçildi.