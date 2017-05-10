Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi

Yemek sektörüne 12 milyon liralık yatırım yapan Etin Jönü Gürkan Topçu, İstanbul Nişantaşı’ndan sonra Etiler’e de yeni bir soluk getiriyor. İş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini de açılış öncesinde ağırlayan diplomalı kasap, mekânın tanıtımını özel şovlarla yaptı ve keyifli anlar yaşattı. Basın mensuplarına hem yeni mekânı hakkında hem de Dubai ile Londra’ya açacağı yeni yerler için açıklamalarda bulunan Gürkan Şef “Çok farklı bir konsept sunacağız. Etiler’de ilk tercih olmak adına bir sürü seçeneğimiz var. 1.700 metrekarelik alanda 300 kişiye 90 çalışanımızla hizmet edeceğiz” dedi.



ALKOLSÜZ HİZMET

Tatlıları yurt dışından ödüller almış ekibin hazırlayacağını belirten Gürkan Topçu “Alkolsüz hizmet sunuyoruz. Çocuklu aileler için her şeyi düşündük. Aileler masasındaki tablet ile çocuklarını izleyebilecek. Engellilerin rahat hareket etmeleri için düz alanlar oluşturduk. Suudi ortağımla birlikte ülkemde yatırım yaptığım için onur duyuyorum” dedi. Etin jönü olarak tanıdığımız Gürkan Şef’in, yaptığı bu büyük yatırım ve ortaya koyduğu alternatifler hemen yanıbaşında hizmet veren Nusret’i epey zorlayacak.. Bakalım et savaşlarında zaman ne gösterecek...

HANGİ ÜNLÜ NE YER?

Orhan Gencebay: Dana etine bayılır, kaburgacıdır.

Alişan: Kuzu pirzolacıdır.

Şükrü Özyıldız: Bonfileci. Ayrıca iliği acayip seviyor.

LOKUMCULAR: Burak Yılmaz ve Işın Karaca tam anlamıyla birer lokumcudur.

Caner Erkin: Kuzu incik ve soslu etleri çok seviyor.