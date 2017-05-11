Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin 'Renkli Sayfalar' programında sunuculuk yapan Lerzan Mutlu, Alişan'i Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evlilik kararı ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Mutlu, "Eğer Esra, televizyonda bugünkü kadar başarılı olmasaydı, Alişan, Esra'nın kız kardeşi ile evlenmezdi" dedi.

"O KIZLA EVLENMEZ FLÖRT EDERDİ"

Lerzan Mutlu'nun Alişan ile ilgili açıklamaları şöyle: Alişan'ı 20 senedir tanırım. Eğer Esra Erol bugünkü televizyon figüründe iyi bir yere gelmeseydi, şuan da Esra hala Flash TV'de evlilik programına devam ediyor olsaydı, Alişan bu kızla tabii ki flört ederdi ama evlenmezdi dedi.

Ailelerin tanışmasından kareler;