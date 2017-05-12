Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin son günlerini anlatan “Direniş Karatay” filminin çekimlerine temmuzda başlanacak. Yapımcı Ertuğrul Fındık, yapımcılığını KTO Karatay Üniversitesinin üstlendiği filmin 13. yüzyılda geçtiğini belirterek, “Filmimiz, Karatay Medresesi etrafında yeni bir medeniyet inşa edilmesini anlatıyor” dedi. Filmin ön hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydeden Fındık “Biz, Türkiye’nin en büyük Selçuklu filmini çekiyoruz. Türkiye’nin en büyük kalıcı platolarından birini Konya’da yaklaşık 10 bin metrekare açık alan üzerinde 5-6 bin metrekarelik alanda kuruyoruz. O dönemin Konya’sını, iç, dış mekânlarını çok geniş bir yapım ve sanat ekibiyle birlikte kuruyoruz. Yurt dışından uzmanların da danışmanlığıyla Türk sinema tarihinin en büyük savaş sahnesini çekmeyi planlıyoruz. İç mekânlarla birlikte yaklaşık 20-25 bin metrekarelik dekor, 4-5 bine yakın kostüm kullanacağız” dedi. Fındık, oyuncu kadrosu için birçok isimle de anlaşma aşamasına gelindiğini vurguladı.