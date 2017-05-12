Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum’un iki yıl önce işletmeye başladığı, Bodrum’un Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii’ndeki Jumeriah Bodrum Palace, ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek. Tesisin açılışı, yarın Avustralyalı ünlü Holywood yıldızı 51 yaşındaki Nicole Kidman’ın katılımıyla yapılacak. Kidman’ın aynı gün ABD’den özel bir jetle Bodrum Milas Havalimanı’na geldikten sonra, helikopterle otele geçeceği belirtildi. Kidman’ın şirketle yaptığı anlaşma gereği açılışa davet edilen bütün basın mensuplarının cep telefonları dâhil olmak üzere fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri cihazların içeri alınmayacağı belirtildi. Kidman bir gece konakladıktan sonra Bodrum’dan ayrılacak.