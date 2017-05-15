Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hülya Avşar, turnayı yine gözünden vurdu. Daha önce oynadığı reklamlarla servetine servet katan 53 yaşındaki sanatçı, bir yatak firmasının yüzü oldu. Avşar Kızı'nın bu kampanya için 1 milyon lira aldığı öğrenildi.



YATTIĞI YERDEN PARA KAZANACAK DEDİKLERİ BU OLSA GEREK

Önceki gün firma yetkilileriyle el sıkışan güzel şarkıcının cebine markanın tüm reklam faaliyetlerinde yer alması için 1 milyon lira girdiği öğrenildi. Böylece Avşar, "yattığı yerden para kazanmak" deyimini gerçek hale getirdi.

AVŞAR KIZININ YAPTIĞI YOGALAR İŞE YARAMIŞ

70 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen ilk reklam filminde ise Hülya Avşar, yatakta yoga yaptı. Son 1 yıldır yogaya merak saran Avşar Kızı'nın çekimler sırasında bir hayli ensek olması da dikkat çekti.