Etiler’de 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan’ın bulunduğu araca düzenlenen saldırıya ilişkin açılan dava karara bağlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Galip Topsız’ı “Ruhsatsız tabanca taşıma” ve “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 8 yıl 4 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar verdi. Topsız hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İddianamede sanık Galip Topsız’ın 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu. Başak Akbulut
İSTANBUL İHA
Tahliye şoke etti!
17.05.2017 - 07:14 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Yağmur Atacan’a silahlı saldırıda bulunan ve 23 yıla kadar hapisle yargılanan Galip Topsız tahliye edildi
Etiler’de 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan’ın bulunduğu araca düzenlenen saldırıya ilişkin açılan dava karara bağlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Galip Topsız’ı “Ruhsatsız tabanca taşıma” ve “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 8 yıl 4 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak sanığın tahliyesine karar verdi. Topsız hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İddianamede sanık Galip Topsız’ın 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu. Başak Akbulut
Etiketler : Yağmur Atacan,Yağmur Atacan’a saldırı,pınar altuğ,
474118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/474118.aspx
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