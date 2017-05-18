Birlikte oynadıkları ‘Karadağlar’ dizisinden sonra dünyaevine giren Şendil ile Sağyaşar, önceki akşam hastaneye gitti. Çift, doğumun gerçekleşmesiyle bebek mutluluğu yaşadı. Şendil, Can adını verdikleri erkek çocuğunu kucağına aldı.