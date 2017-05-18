Birlikte oynadıkları ‘Karadağlar’ dizisinden sonra dünyaevine giren Şendil ile Sağyaşar, önceki akşam hastaneye gitti. Çift, doğumun gerçekleşmesiyle bebek mutluluğu yaşadı. Şendil, Can adını verdikleri erkek çocuğunu kucağına aldı.
Hatice Şendil ‘Can’ına kavuştu
18.05.2017 - 06:46 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu çift Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar bebek sahibi oldu.
Etiketler : Hatice Şendil,Burak Sağyaşar,Hatice Şendil doğum yaptı,
474395 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/474395.aspx
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