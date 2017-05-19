Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DJ’lik hayatına 16 yaşında başlayan ve bugün 24 yaşında olan Mahmut Orhan, şarkılarına çektiği kliplerle âdeta bir turizm elçisi gibi... Orhan, geçtiğimiz yıl Sena Şener’le yaptığı “Feel” isimli parçasında İstanbul’un bütün güzelliklerini anlatan bir kliple karşımıza çıkmıştı. Bu klip yaklaşık olarak 185 milyon kişi tarafından izlendi. Önceki gün “Save Me” şarkısını yeni bir kliple taçlandıran ünlü DJ, burada da Kapadokya’nın en çarpıcı görüntülerine yer verdi. Klip sadece bir günde 350 bin kişi tarafından izlendi. Romanyalı şarkıcı Eneli’nin seslendirdiği parçaya oldukça ilginç yorumlar da geldi. İşte bunlardan bazıları: “Klip Kapadokya’da çekilmiş ve Türkiye’nin tabii güzelliklerini kullandığı için Mahmut Orhan’a teşekkürler”; “Keşke bütün sanatçılar bir kapalı mekân yerine Türkiye güzelliklerini müzik klipleri yoluyla tanıtsa. Bu yüzden Mahmut Orhan’a sonsuz teşekkürler”; “Adam hem müzik yapıyor hem ülkesini tanıtıyor, helal olsun...”