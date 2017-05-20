Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı rap müziğin son dönemde en çok konuşulan ismi Tahribad-ı İsyan, Volkswagen Arena’da yılın hip hop buluşması etkinliğinde sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir konser veren Tahribad-ı İsyan’ın müzik kariyerindeki hızlı yükselişi, yurt dışındaki yapımcıların da dikkatini çekti. Verse Films yapımcılığında önümüzdeki hafta çekimlerine başlanacak olan Tahribad-ı İsyan belgeselinde Sulukuleli grubun hayatlarından kesitler sunacak ve müzikle ilk buluştuğu anlara da şahitlik edecek.