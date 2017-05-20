Lapseki ilçesinde verilen konsere misafir sanatçı olarak Emre Kaya ve Ozan Pehlivan katıldı. Çanakkale merkez, ilçeler ve köylerden akın eden binlerce genç Lapseki sahilini doldurdu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle siz değerli gençlerimiz için bu konserleri düzenledik. Sizler bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizsiniz. Bütün çalışmalarımızı sizler için yapıyoruz. İnşallah Lapseki'miz ve sizler en güzel organizasyonları hak ediyorsunuz. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran gençler, sanatçıların şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşadı.
Lapseki'de 'Gençlik Konseri'
20.05.2017 - 14:16 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı sebebiyle Lapseki Belediyesi tarafından kordon boyunda 'Gençlik Konseri düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Lapseki,
475119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475119.aspx
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