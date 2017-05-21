Ünlü oyuncunun ameliyatının riskli geçtiği ortaya çıktı. Tolga Tekin, burun ameliyatında riskli bir durumla karşı karşıya kaldı.
Operasyonun ardından uyandırılamayan oyuncu, ancak uygulanan birkaç tedavi yönetimin ardından kendine geldi. Bu durum Tekin'in yakınlarını hayli korkuttu
Ünlü oyuncu Tolga Tekin ölümden döndü
21.05.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son olarak 'Paramparça' dizisinde rol alan Tolga Tekin, burun ameliyatı olduğunu söylemişti.
Ünlü oyuncunun ameliyatının riskli geçtiği ortaya çıktı. Tolga Tekin, burun ameliyatında riskli bir durumla karşı karşıya kaldı.
Etiketler : Tolga Tekin,
475398 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475398.aspx
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