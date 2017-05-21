Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncunun ameliyatının riskli geçtiği ortaya çıktı. Tolga Tekin, burun ameliyatında riskli bir durumla karşı karşıya kaldı.

Operasyonun ardından uyandırılamayan oyuncu, ancak uygulanan birkaç tedavi yönetimin ardından kendine geldi. Bu durum Tekin'in yakınlarını hayli korkuttu