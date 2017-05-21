Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Nazan Öncel'in, 18 yaşında evlendiği ilk eşi ve oğlu Serkan'ın babası Salih Öncel, ABD'nin New York şehrinde yaşamını yitirdi.

12 YIL SONRA BOŞANDILAR

Nazan Öncel, 1974 yılında evlenip 12 yıl evli kaldıktan sonra 1986 yılında Salih Öncel'den ayrıldı. Ancak ünlü olduğu 'Öncel' soyadını hiçbir zaman bırakmadı. Eski eşi ve çocuğunun babası Salih Öncel'le de dostluklarını devam ettirdiler.

MORAL VE DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ

Ekim ayından beri New York'ta kanser tedavisi gören Salih Öncel, önceki gün hayatını kaybetti. Kendisinden yedi aydır moral ve desteğini bir an bile eksiltmeyen Nazan Öncel acı haberle sarsıldı.



"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Nazan Öncel üzüntüsünü şu sözlerle anlattı:

Şairin dediği gibi her ölüm erkendir. Yaşadığım sürece hiç kimseyi arkamda gözü yaşlı bırakmadım ama o bizi dün sonsuza kadar bırakıp ebedi dünyaya göç etti, son derece zarif bir insandı, beni hiç üzmedi, kırmadı,onu çok özleyeceğim. Üzüntüm büyük. Bundan sonra da nereye gidersem kalbimde taşıyacağım.