"Adı Efsane" dizisinde Tarık Aksoy karakterini canlandıran başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun projeye veda edeceği geçen günlerde gündeme gelmişti.

PEKİ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU AYRILACAK MI? - TIKLA