"Adı Efsane" dizisinde Tarık Aksoy karakterini canlandıran başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun projeye veda edeceği geçen günlerde gündeme gelmişti.
Adı Efsane’de veda zamanı
22.05.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Adı Efsane" dizisinde Tarık Aksoy karakterini canlandıran başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun projeye veda edeceği geçen günlerde gündeme gelmişti.
Etiketler : Adı Efsane,
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