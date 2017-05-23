Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının efsane oyuncularından hülya koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat oldu. 69 yaşındaki sanatçı, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki bir hastanede operasyon geçirdi.

Hülya Koçyiğit'in ameliyatı yaklaşık 2,5 saat sürdüğü ve ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Filiz Akın, sosyal medya hesabından yakın arkadaşı hakkında, "Hülyacığım biraz evvel duydum televizyondan. Canım arkadaşım sana telefonla ulaşamadım. Mesajımı yazabildim. Akciğer kendini yenileyebilen bir organ (Parça alınsa da) Üstelik tıptaki ilerlemelerle tedaviler çok başarılı. Zaten benim gibi yakınlarınının, hayranlarının duaları ve sevgileri hep yanında olacak. Ve bu da tedavinin bir parçası olacak. Ben yaşadığım için biliyorum. 'Doğruymuş' diyeceksin. İyi haberlerini bekliyoruz canım"