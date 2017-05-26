Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Ceceli'nin Sinem Ceceli ile olan 9 yıllık evliliği dün sona erdi. Ünlü şarkıcı boşanma haberini Twitter'dan duyurdu. İkilinin ayrılma nedeni olarak, Mustafa Ceceli'nin Zincirlikuyu'da gece esmer bir güzelle yakalanmasından sonra olduğu iddia edildi.

ESMER GÜZEL Mİ EVLİLİĞİN BİTMESİNE NEDEN OLDU?

Geçtiğimiz aylarda polis çevirmesine takılan Mustafa Ceceli, yanında esmer güzelle gazetecilere yakalanmamak için önce kaçmaya çalışmıştı. Yakalanınca gazetecilere, yanımdaki hanımefendiye şarkı dinliyorum demişti. Bu olaydan sonra Ceceli ve eşinin evlilikleri çatırdamaya başlamıştı.

MUSTAFA CECELİ 9 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Mustafa Ceceli, 1 Kasım 2008 tarihinde Sinem Ceceli ile evlenmişti. Çift dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gizli olarak görülen davanın ardından boşandı. Mustafa ve Sinem Ceceli'nin 2011 yılında dünyaya gelen Arın adında bir de oğlu bulunuyor. 37 yaşındaki şarkıcı en son "Zincirimi Kırdı Aşk" isminde bir albüm yapmıştı.



ANİ AYRILIK KARARI CECELİ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Ceceli, boşanmanın ardından Twitter sayfasında yazılı bir açıklama yaptı. Ayrılık kararı, Mustafa Ceceli'nin hayranlarını şoke etti.



İşte Mustafa Ceceli'nin o paylaşımı: