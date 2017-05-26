Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu 7 yıl sonra yine Yavuz Turgul’un yöneteceği ‘Yol Ayrımı’ ile kamera karşısına geçiyor. Şener Şen eşini canlandıracak oyuncunun estetiksiz olmasını şart koşmuştu. Adaylar arasında Ruhsar Öcal, Aydaç Öztuna ve Ayda Aksel vardı. Ancak kazanan estetikli Ruhsar Öcal (57) oldu.

İDDİALI KADRO

Şener Şen’in oğlunu ise Mert Fırat oynayacak. Kadroda Rutkay Aziz, Tilbe Saran, Şerif Erol, Çiğdem Selışık Onat, Defne Kayalar ve Nihal Yalçın da var. Çekimler başladı.

Şener Şen, acımasız bir iş adamıyken trafik kazası geçirip karakter değiştiren ‘Mazhar Kozanlı’ rolünde. (Posta)