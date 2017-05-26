Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sosyal medya hesabı üzerinden 9 yıllık eşi Sinem Ceceli ile boşandığını duyurmuştu. Ceceli, evliliğini eşiyle aldığı ortak karar sonucu sonlandırdığını duyururken konuyla ilgili haberlere mahkemeden yayın yasağı geldi. İstanbul 2. Aile Mahkemesinden yapılan yazılı bir açıklama ile Ceceli’nin boşanma davasına yayın yasağı geldiği bildirildi. Mahkemeden gelen yazılı açıklama şöyle: “Aile Mahkemesinin 24/05/2017 tarihli yazısında davacı Sinem CECELİ ile davalı Mustafa CECELİ arasında görülmekte olan boşanma davasında, Mahkemenin 24/05/2017 tarihli tensip kararı ile dava ile ilgili her türlü basın, medya, iletişimde yer alan ve bundan böyle yer alacak haberler hakkında yayın yasağı kararı verildiği belirtilerek, gereğinin yerine getirilmesi istenilmektedir.”