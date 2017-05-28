Son olarak ‘İçerde’ dizisinde rol alan oyuncu, “Bu yaz herhangi bir projede yer almayacağım. Sezonu tatil yaparak geçireceğim. Önce Çeşme’ye sonra yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Tatilin tadını çıkaracağım” diye konuştu.
Bensu'nun tatil planları tamam
28.05.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz hafta Cannes’a giderek adından söz ettiren Bensu Soral, yaz için planlarını yaptı.
Etiketler : bensu soral,içerde melek,
477309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/477309.aspx
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