Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak ‘İçerde’ dizisinde rol alan oyuncu, “Bu yaz herhangi bir projede yer almayacağım. Sezonu tatil yaparak geçireceğim. Önce Çeşme’ye sonra yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Tatilin tadını çıkaracağım” diye konuştu.