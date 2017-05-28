Bir mekanda yemek yedikten sonra sahilde gezintiye çıkan oyuncu, sokak çocuklarının etrafını sarmasıyla zor anlar yaşadı.Para almadan kendisini rahat bırakmayan miniklere 15 TL veren Tosun, yanında durmakta ısrar etmeleri yüzünden yürümekte
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Bir mekanda yemek yedikten sonra sahilde gezintiye çıkan oyuncu, sokak çocuklarının etrafını sarmasıyla zor anlar yaşadı.Para almadan kendisini rahat bırakmayan miniklere 15 TL veren Tosun, yanında durmakta ısrar etmeleri yüzünden yürümekte
Etiketler : cansu tosun,magazin,