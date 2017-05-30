Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'nin 2017 yılında en çok izlenen dizisi olan 'İçerde'nin final tarihi belli oldu. İki kardeşin birbirini bulma hikayesinin anlatıldığı yapım, 19 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 39'uncu bölümüyle final yapacak.

'İçerde'nin resmi İnstagram hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük final 19 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde" notu dikkati çekti. Nitekim sevilen dizi, final bölümünü önemli bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştiriyor.

Final bölümü, Lütfi Kırdar Auditorium'da seçkin davetlilerle izlenecek. Özel gece için bilet alanlar, hem büyük finali dizinin yıldızlarıyla izleyecek hem de 'Minik Kalpler İçerde' projesine bağışta bulunacak