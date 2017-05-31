561 bin doların bulunması için “Ece’ye Umut Ol” adı altında bağış kampanyası düzenlendi. Ünlü isimler, kampanyayı geniş kitlelere duyurmak üzere Ece için meydan okuma videoları çekti. Bu yolla Aslı Enver, Şükrü Özyıldız, Yıldız Tilbe, Burcu Kara, Toprak Sergen, Murat Serezli, Ata Demirer, Çağla Kubat gibi onlarca sanatçı kampanyaya dâhil oldu. Ece’nin yürüyebilmesi için hâlen 500 bin liraya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Ünlüler Ece için seferber
31.05.2017 - 07:14 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir çeşit kas hastalığı olan SMA’yla mücadele eden 2,5 yaşındaki Ece Boyacıoğlu’nun yürüyebilmesi için sanat, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri seferber oldu.
Etiketler : Aslı Enver,Şükrü Özyıldız,Yıldız Tilbe,Burcu Kara,Toprak Sergen,Murat Serezli,Ata Demirer,Çağla Kubat,yardım,magazin,
477963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/477963.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER