Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

561 bin doların bulunması için “Ece’ye Umut Ol” adı altında bağış kampanyası düzenlendi. Ünlü isimler, kampanyayı geniş kitlelere duyurmak üzere Ece için meydan okuma videoları çekti. Bu yolla Aslı Enver, Şükrü Özyıldız, Yıldız Tilbe, Burcu Kara, Toprak Sergen, Murat Serezli, Ata Demirer, Çağla Kubat gibi onlarca sanatçı kampanyaya dâhil oldu. Ece’nin yürüyebilmesi için hâlen 500 bin liraya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.