Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Mutlu Sonla Bitmez" başlıklı yazısı şöyle:

"Aşk-ı Memnu dizisinden biri ayrılacaksa, haberi önce Matmazel'e gelirdi; 'Matmazel, filancayı harcayacaklar!'

Önceki akşam İçerde'yi (Show TV) izlerken Yılmaz kardeşlerin yıllar sonra gelen mutluluğuna bakıp, bir parça his çokça da telaş yaptım. Mutluluk iki genç oyuncunun performansıyla çok sağlam şekilde resmedildi. Telaş ise dizinin inceden esinlendiği 'Köstebek'in sonu aklıma gelince oluştu.

İki köstebek de ölüyordu. Hadi bizde o rakamı bire indir. Ama hissediyorum Matmazel, bu çocuklardan biri harcanacak.

Finale dört hafta kaldı. Ve bizde mutlu final yoktur Matmazel!"