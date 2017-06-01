31 Mayıs 1955 doğumlu olan ve dün 62’nci yaş gününü kutlayan Nilüfer, kendisi için en güzel hediyenin sahnede yer almak ve sevenleriyle birlikte şarkı söylemek olduğunu söyledi. 8. Soli Güneş Festivali kapsamında 4 Haziran Pazar günü Mersin Mezitli’de konser verecek olan sanatçı, dünden bugüne en çok sevilen şarkılarının yanı sıra Kayahan’ın unutulmaz eserlerini de seslendirecek.
Nilüfer 62 yaşında
01.06.2017 - 04:48 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk pop müziğinin önemli ismi Nilüfer, 62 yaşına girdi.
Etiketler : nilüfer,
478279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/478279.aspx
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