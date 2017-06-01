Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım'dan 6 gün önce boşandı. Ceceli, dün yaptığı açıklamada ise Selin İmer ile evleneceğini duyurdu.



EKRANDAN ÜSTÜ KAPALI İTİRAF ETMİŞ

1,5 ay önce Hülya Avşar'ın programına katılan Mustafa Ceceli bugün yaşadıklarını ekranlardan üstü kapalı itiraf etmiş. Programda Avşar, Ceceli'ye "Evliliğin sürmesi mi, yoksa her zaman bulamayacağın aşk mı?" diye soruyor.

"NEYİM VARSA HER ŞEYİMİ BIRAKTIM SANA GELDİM"

Ceceli ise, "Olması gereken aşkı seçmek. Bütün her şeyini bırakacağın, 'neyim varsa her şeyimi bıraktım sana geldim' diyeceğin aşk olmalı" diye yanıtlayarak çok önceden Selin İmer için eşini boşayacağının mesajını vermiş. Ünlü şarkıcının bu sözleri gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ceceli'nin dün Selin İmer ile evleneceğini duyurmasından sonra sanatçının fan'larından tepki yağdı. Kendilerine 'cecelist' adını veren hayranları Mustafa Ceceli hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı. 12 saatte 20 bin tweet atıldı ve Ceceli Twitter'da TT oldu.

EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Öte yandan Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Boşanma kararının ardından Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, oturdukları 12 milyon dolar değerindeki evi satışa çıkardı.