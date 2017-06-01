Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, yakın dostu İbrahim Tatlıses'le ilgili müjdeyi verdi. Tatlıses yıllardır yardımcılığını yapan 'sağ kolum' dediği Damla Buket Çakıcı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

EVLİLİK HABERİNİ AYDEMİR AKBAŞ VERDİ

"Evlilik insanın ömrünü kısaltır" temalı paylaşımında bulunan İbrahim Tatlıses'in, birlikte olduğu Damla Buket Çakıcı ile evleneceğini yakın arkadaşı Aydemir Akbaş duyurdu. Önceki gün Nişantaşı'nda gezen Akbaş, Damla Buket Çakıcı ile birlikte olan Tatlıses'in evlenip evlenmeyeceği sorulunca "İbrahim beni arayıp 'Acilen İzmir'e gel, konuşacaklarım var' dedi. Zaten kendisine Damla ile evlenmesini söylemiştim." diye yanıt verdi.

"İBRAHİM'E BAKACAK TEK İNSANDIR"

Akbaş daha önce de Tatlıses ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu; "İbrahim'e bakacak tek insan Damla'dır. Damla İbrahim'e hep aşıktı. Onu sinirlendirmeyen tek insandır. Damla'nın İbrahim'le vedalaştığı gün bana bir sarılışı var, unutamam. Ayşegül ile evlenirken bana haber vermedi. Eğer söyleseydi konuşurdum uzun uzun, tartışırdım. İbrahim'inki o dönem aşk değildi. Şefkate ve bakıma ihtiyacı vardı. "Ayşegül ile evleneceğine iki hemşire tut "dedim. Neden ayrıldıklarını hiç bilmiyorum, araya biri girdi mi onu da bilmiyorum. İbrahim'e kim hizmet etmişse hepsini severim ama Damla'yı ayrı severim. Ben İbrahim'den çok Derya'yı severim. İbrahim'i Derya ile barıştırmak için çok uğraştım. Kimse duydu mu? Derya restoran açtı ben her gün onun yanındaydım. Ayşegül beni arasa, bir sıkıntısı olsa çağırsa giderim. Çünkü onun da ağladığı günleri gördüm. İdo'nun tarzını tasvip etmiyorum. Ben bu konuda tutucunun kralıyım. İdo'nun aleyhinde bir yazı okudum geçenlerde. Kıyafet tercihleriyle alakalı. İnanılmaz üzüldüm."

İBRAHİM TATLISES'İN BU 6. EVLİLİĞİ OLACAK

Ünlü şarkıcı bu zamana kadar tam 5 kez evlendi. Tatlıses'in bu evliliği 6. olacak.

İşte İbrahim Tatlıses'in evlilikleri:

1.evliliği: İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. 1 erkek ve 2 kız çocuğu oldu.

2.evliliği: 1979 yılında Perihan Savaş ile birlikte olmaya başladı. 1983 yılında bıraktı. Melek Zübeyde adında kızı var.

3.evliliği:1983 yılında Derya Tuna ile birlikte olmaya başladı, 18 yıl birlikte oldular. İbrahim (İdo) adında bir oğlu var.

4.evliliği: 5 yıl gibi bir süre dansöz Asena Onur Çakmak ile birlikte oldu. 2003 yılında ayrıldılar.

5.evliliği: 27 Eylül 2011 tarihinde Ayşegül Yıldız ile evlendi. Elif Ada adında bir kızı oldu.29 Kasım 2013 tarihinde boşandı.