Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalanan Murat Boz, günlerce konuşulmuştu. Boz'un sevgilisi Aslı Enver'den aldatmadan dolayı ayrıldıkları iddia edilmişti. Aslı Enver bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Güzel oyuncu "Murat ile 10 gün önce ayrılmıştık, aldatma yok" dedi.

FOTOĞRAFLARI KALDIRMAMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Aslı Enver de Murat Boz da ayrılıklarının ardından sosyal medyadaki fotoğraflarını kaldırmadı. Enver'e bu konu sorulunca "Arkadaşlar biz kavga etmedik neden fotoğrafları silelim "dedi.

"10 GÜN ÖNCE AYRILMIŞTIK"

Murat Boz'un "aldatma yok 10 gün önce ayrılmıştık" sözünü Aslı Enver de verdiği röportajda doğruladı.

ÖZCAN DENİZ, SORULUNCA YÜZÜ DÜŞTÜ

Aslı Enver'e," Özcan Deniz ile aşk dedikolarınız çıktı. Buna ne diyorsunuz?" diye sorulunca, güzel oyuncunun suratı düştü ve "Yok öyle bir şey" dedi.

Milliyet