Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönemin fenomen dizisi "Behzat Ç." ekranlara geri dönüyor. "Bir Deli'nin Hatıra Defteri" Oyunu için Ankara'ya giden ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, oyun öncesi 23 yaşındaki otizmli Çağrı isimli hayranı ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu 'Behzat Ç.' dizisinin başlayacağını duyurdu.



İNTERNETTE Mİ YAYINLANACAK?

Haberin yayımlanmasıyla birlikte birçok iddia da ortaya atıldı. En çok konuşulan iddia, "Behzat Ç."nin internette yayınlanacağı yönününde. Öte yandan dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil