İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin bir sahnesinde, kitaplıkta, FETÖ’nün propaganda amacıyla kullandığı “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitabın görünmesi üzerine soruşturma başlattı
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı.
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Kaynak Holding'e bağlı Ufuk Yayınları'ndan çıkan "Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap, FETÖ'nün faaliyetlerinin dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.