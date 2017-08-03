Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinliklerinin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Hakan Altun oldu. Sevilen şarkıcı Hakan Altun, Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesindeki ücretsiz konserde hayranlarıyla buluştu. Kocaeli Fuarını dolduran binlerce Kocaeliliye konser veren Hakan Altun, sahne performansıyla göz doldurdu. Konsere katılanlar şarkılara eşlik ederken cep telefonlarıyla da kayıt yaptı.

Güvenlik bariyerleriyle çevrili konser alanına gelen vatandaşlar alana giriş noktalarında güvenlik görevlileri tarafından detektörle aranarak içeri alındı. Alana birkaç giriş noktasından aranarak alınan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından önlemler ve tedbirler alındı. Kocaeli Fuarında gerçekleştirilen Hakan Altun konserinde engelli vatandaşlar da unutulmamıştı. Sahnenin hemen önünde kendileri için ayrılan özel bölümde sevdikleri şarkıcı Hakan Altun’u izleme imkanı bulan engelli vatandaşlar konser boyunca sanatçıya en yakın noktadan konseri izledi.