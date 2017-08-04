Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necati Şaşmaz’ın başrolünde yer aldığı, film için Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi ve filminin fragman için Zorlu Center’da gala yapıldı. Şaşmaz, 15 Temmuz’un ardından yaşanan patent krizini hatırlatarak, şunları söyledi: “Hiç önemli değil alnımızın akıyla buradayız. Bizim kim olduğumuzu bu millet çok iyi biliyor. Biz yıllardır kimseler mücadele etmezken FETÖ denilen örgütle mücadele ediyorduk, etmeye de devam edeceğiz. Bizim aleyhimizde yayınlar yapıldı. Tabi ki hukuksal yönleri ayrı ama işimizle cevap vermeyi istedik ve bugün o cevabı veriyoruz. Ayrıca yeni dizimiz de 2018’in başında televizyon izleyicisiyle buluşacak. İsmi de de ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olacak” ifadelerini kullandı. “Kurtlar Vadisi Vatan”da karakol komutanı bir üsteğmeni canlandıran Sinem Uslu ise canlandırdığı karakterin çok gurur verici olduğunu aktardı.

FETÖ SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK

Filmde FETÖ elebaşının sahneleri çok konuşulacağa benziyor.