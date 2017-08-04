Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa’da bir otelde düzenlediği özel gecede yakın arkadaşları ile bir araya gelen ünlü aktör Kadir İnanır, dostluklara çok önem verdiğini, memleketine karşı özlem çektiğini belirtti.

Sazlı, sözlü gerçekleşen gece sonrası açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Kadir İnanır, fırsat buldukça Fatsa’ya gelerek eski dostları ile hasret giderdiğini söyledi.

İnanır, “Arkadaşlarımızla beraber yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz buluşma etkinliğini sürdürüyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz yaşamı büyük esprilerle devam ettirme amaçlı eğlenceli, yöremize ait çeşitli sohbetlerle geleneksel yemeğimizi devam ettirmek için geldim. Her geldiğimde masamızdaki arkadaş sayımız gün geçtikçe düşüyor. O kıymetli özel arkadaşlarımı çok genç yaşta kaybettim. Bu durumdan dolayı yemeği biraz buruk geçiriyoruz. Şehirlerin kültürleri, onları var eden espri dolu çağdaş güzel insanların birlikteliği ile büyüyor. Kasabamızın kültürünü yaşatan çok değerli benim arkadaşlarım var. İnşallah bizlerden sonra ki jenerasyonlarda bu tür etkinlikler yaparak bu güzel etkinlikleri devam ettirirler. Bu iletişim çağında, kültürel erozyona uğrayan ülkemizde bize ait değerlerin yavaş yavaş ortadan kalktığına şahit oluyoruz. Toplumumuz kendi öz değerlerinden yoksun bırakılıyor. İletişim araçları da bu duruma son derece yardımcı oluyor. Biz direnebildiğimiz kadar bu kültür yapımızı korumaya çalışacağız. Vizyonumuz hep çağdaş bir duruş olmalı. Fatsa ilçemiz öyle bir göç aldı ki bu alınan göçle birlikte kültürlerin yaşaması gerekiyor. Dışarıdan gelen kültürü kendi içinde eritmesi gerekiyor. Londra ve İzmir illeri yabancı olarak kim gelirse gelsin o ile kendi kültürel yapısına uydurur. Karadeniz’i çok özlemiştim. Trabzon’dan başlayıp bu tarafa doğru Karadeniz havası almak, Karadeniz insanlarımızla birlikte birebir kültürü yaşamak için geldim” dedi.

Gece sonunda ünlü aktör Kadir İnanır, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.