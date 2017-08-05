Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı 'Fi' dizisi 1 Temmuz'da sezon finali yapmıştı. İzleyici yeni sezon için sabırsızlanırken, kötü haber Serenay Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya'nın diziye veda edeceği iddia edildi.



SERENAY 4 BÖLÜM SONRA YOK

Posta'da yer alan habere göre; Serenay sadece 4 bölümde yer alacak. Güzel oyuncunun diziye nasıl veda edeceği de şimdiden belli. Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.