Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkücü Mahmut Tuncer'in 25 yaşındaki kızı Gizem Tuncer, popçu oldu. Pop müzik türündeki çalışmanın prodüktörlüğünü ünlü şarkıcı Ayla Çelik ve Erhan Bayrak üstlendi.



"MAHMUT TUNCER'İN KIZI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

"Ayrılık Zamanı" adlı şarkısına klip çeken Gizem, "Ayla Çelik ve Erhan Bayrak benim ikinci konservatuarım. Tabii benimle yeteneğini paylaşan, kızı olmaktan ve soyadını taşımaktan gurur duyduğum babam Mahmut Tuncer ile bana benden çok inanan annem Işıl Tuncer... İyi ki hepsi hayatımdalar" dedi.