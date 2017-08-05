Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde rahatsızlanan bestekar ve sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, hastanede DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Solunum ve tansiyonunda olan problemler nedeniyle dün akşam geldik. Tedavilere çok iyi yanıt verdi. Şu anda morali de sağlığı da çok iyi. Sevenleri merak etmesin, endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız 2-3 gün hastanede kalmasını önerdi, biz de kabul ettik. Şu anda iyi, dinleniyor" dedi.