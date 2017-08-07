Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evliliğim ile ilgili çıkan olumsuz haberlere dair açıklamamdır;

Eşim ve benim hakkımda çıkan asılsız haberler bugüne kadar özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz ve münasebetsiz bulan, sadece oyuncu kimliği ile işini yapmaya gayret eden beni artık bir açıklama yapma mecburiyetinde bıraktı.

Bu cevabım sadece hayatımda çok önemli yerleri olan ailem, dostlarım, beni seven ve beni takip eden kişiler içindir; Eşimden şiddet değil AŞK ve MUTLULUK görüyorum. Bu haberler asılsız ve hatta gereksizdir.

Ailemi, sevdiklerimi ve beni seven herkesi üzen bu uydurma ve kötülük dolu haberleri yapanlara karşı yasal yollara mutlaka başvuracağım.

Ailem...

Dostlarım...

İş arkadaşlarım...

Ve tüm iş çevrem...

Biz çok iyiyiz ve çok mutluyuz.

Bu haberlerle mutlu olanlar olsun, siz itibar etmeyin lütfen…

Sevgi ve saygılarımla

ALGI EKE